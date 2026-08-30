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TRENDYOL Süper Lig'de 4. haftanın programı güncellendi. TFF, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında oynanacak ilk hafta maçları nedeniyle daha önce programda açıklanmayan Başakşehir-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakalarının günleri belirlendi. Buna göre; Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanacak sezonun ilk derbisi 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Kadıköy'de olacak. Başakşehir- Galatasaray müsabakası ise 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.