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Giriş Tarihi: 30.08.2026 18:38 Son Güncelleme: 30.08.2026 23:31

SON DAKİKA | Fenerbahçe, Samsun’da zorlanmadı! Derbi öncesi kazandı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 2-0 kazandı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe, Samsun’da zorlanmadı! Derbi öncesi kazandı
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Müsabaka Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynandı.

Karşılaşmada Yasin Kol düdük çaldı. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bahtiyar Birinci üstlendi.

VAR'da Richard Martens, AVAR'da ise Murat Altan görev aldı.

Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin gollerini 3. dakikada Vedat Muriqi ile 49. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 6'ya yükseltti.

Süper Lig'de bu sezon ilk kez mağlup olan Samsunspor ise haftayı 4 puanda kapattı.

Samsunspor, Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor'a konuk olacak.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Samsunspor - Fenerbahçe: 0-2

Goller: 3' Vedat Muriqi, 49' Oğuz Aydın

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic, Guarino, Tomasson, Celil Yüksel, Watt, Yalçın Kayan, Jarju, Emre Kılınç, Fatih Kaya.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Greenwood, Muriqi.

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MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Oğuz Aydın'ın soldan ortasında ceza sahasında Vedat Muriqi'in şutunda top filelerle buluştu. Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında üstünlüğü yakaladı: 0-1

5. dakikada Greenwood'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuz'un şutunda kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

27. dakikada Emre Kılınç'ın penaltı noktasına çevirdiği topa vuran Sekongo'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

33. dakikada Archie Brown'un soldan ortasında ceza sahası içinde Muriqi'in kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.



36. dakikada ceza sahası dışından Greenwood'un sert şutunda kaleci Okan topu kornere çeldi.

39. dakikada Yalçın Kayan'ın sağ çaprazdan şutunda top direğin sağından az farkla dışarı çıktı.

49. dakikada İrfan'ın pasında topla buluşan Oğuz'un sol kanattan ceza sahasına girerek çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2

55. dakikada Guendouzi'nin soldan ortasında ceza sahası içinde Muriqi'in kafa vuruşunda kaleci Okan topu son anda kornere çeldi.

73. dakikada Semedo'nun ayağından kaçırdığı topa penaltı noktası üzerinden vuran Jarju'nun şutunda meşin yuvarlak direğin sağından auta çıktı.

90. dakikada Lukaku'nun pasında Bartuğ'un penaltı noktası üzerinden şutunda top üstten auta gitti.

90+2. dakikada kaleci Okan'ın önde olduğunu gören İsmail'in kendi yarı sahasında vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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SON DAKİKA | Fenerbahçe, Samsun’da zorlanmadı! Derbi öncesi kazandı
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