SON DAKİKA | Fenerbahçe, Samsun’da zorlanmadı! Derbi öncesi kazandı

Sarı-lacivertlilerin gollerini 3. dakikada Vedat Muriqi ile 49. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 6'ya yükseltti.

Süper Lig'de bu sezon ilk kez mağlup olan Samsunspor ise haftayı 4 puanda kapattı.

Samsunspor, Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor'a konuk olacak.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak.