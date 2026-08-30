Thorsten Fink: Takımın biraz zamana ihtiyacı var!

Fink, Marius Mouandilmadji'nin gelecek hafta takımla birlikte çalışmalara katılmasını beklediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ama özetle Fenerbahçe bence doğru dakikalarda golü bularak galip geldi, Biz de elimizden gelenin en iyisini yaptık ama bu galip gelmek için yeterli değildi. Fenerbahçe'ye baktığımızda kontrollü ataklarda özellikle çok hızlı atağa çıktıklarını gördük. Ofansif anlamda çok doğru bir atak oyun sergilediler. Göstermiş olduğumuz performans bugün için belki yeterli değildi. Gelecekte deplasmanda oynayacağımız karşılaşmada çok daha iyi bir oyun sergilemeye çalışacağız. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Tabii takımın da biraz zamana ihtiyacı var genç olması hasebiyle..."

Takımın defansında çok genç oyuncular bulunduğunu hatırlatan Fink, o bölgeye tecrübeli bir oyuncu alınması gerektiğini ve alınmadığı takdirde ilk 5 hedefinin ortadan kalkacağını da sözlerine ekledi.

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