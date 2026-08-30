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Giriş Tarihi: 30.08.2026 17:50

Trabzonspor kafilesi Diyarbakır’a ulaştı!

Süper Lig’in 3’üncü haftasında Amedspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor kafilesi, Diyarbakır’a ulaştı.

DHA
Trabzonspor kafilesi Diyarbakır’a ulaştı!
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Süper Lig'in 3'nücü haftasında Trabzonspor, yarın saat 21.30'da deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

Bordo-mavili kafile, Trabzon Havalimanı'ndan kalkan özel bir uçakla Diyarbakır Havalimanı'na geldi.

Trabzonspor kafilesi, konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

KADRODA 4 EKSİK

Trabzonspor'un 20 kişiden oluşan Amedspor maçı kafilesinde şu isimler yer aldı;

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydın, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Fabinho Tavares, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Noah Saviolo, Mohamed Salah, Umut Nayır, Paul Onuachu.

Bordo-mavililerde sakatlıkları sebebiyle tedavileri devam eden Arseniy Batagov, Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu ile Malinovsky kadroda yer almadı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #AMEDSPOR #ANDRE ONANA #CHİBUİKE NWAİWU #MUSTAFA ESKİHELLAÇ #MELİH KABASAKAL #SAMET AKAYDIN #SİDNY LOPES CABRAL

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Trabzonspor kafilesi Diyarbakır’a ulaştı!
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