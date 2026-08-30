Trabzonspor’dan başsağlığı mesajı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan yolcu gemisinde 7 kişi hayatını kaybetti, 237 kişi kurtarıldı, 23 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Trabzonspor, alabora olan yolcu gemisine ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısını derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz.

Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör