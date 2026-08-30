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Giriş Tarihi: 30.08.2026 18:45

Trabzonspor’dan başsağlığı mesajı!

Trabzonspor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Girne açıklarında batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

DHA
Trabzonspor’dan başsağlığı mesajı!
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan yolcu gemisinde 7 kişi hayatını kaybetti, 237 kişi kurtarıldı, 23 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Trabzonspor, alabora olan yolcu gemisine ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısını derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz.

Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ #TRABZONSPOR

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Trabzonspor’dan başsağlığı mesajı!
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