7 gol atılan maçta kazanan Chelsea

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İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında 7 golün atıldığı maçta Chelsea, sahasında Brighton'ı 4-3 mağlup etti. Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 4. dakikada Lavia, 14'te Neto, 32'de Pedro ve 74'te Palmer kaydetti. Konuk ekibin sayıları ise 35'te Yalcouye, 63'te Pedro kendi kalesine ve 90+6'da Gross'tan geldi.Öte yandan İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmayı tribünden takip etti.