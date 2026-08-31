Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 7 gol atılan maçta kazanan Chelsea
Giriş Tarihi: 31.08.2026

7 gol atılan maçta kazanan Chelsea

7 gol atılan maçta kazanan Chelsea
  • ABONE OL
İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında 7 golün atıldığı maçta Chelsea, sahasında Brighton'ı 4-3 mağlup etti. Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 4. dakikada Lavia, 14'te Neto, 32'de Pedro ve 74'te Palmer kaydetti. Konuk ekibin sayıları ise 35'te Yalcouye, 63'te Pedro kendi kalesine ve 90+6'da Gross'tan geldi. Adı Manchester United ve Manchester City ile anılan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da 90 dakika sahada kaldı. Öte yandan İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmayı tribünden takip etti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
7 gol atılan maçta kazanan Chelsea
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA