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Giriş Tarihi: 31.08.2026 17:39 Son Güncelleme: 31.08.2026 17:56

Al-Hilal, Benzema ile yollarını ayırdı

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, dünyaca ünlü yıldız Karim Benzema ile yollarını ayırdığını açıkladı.

AA
Al-Hilal, Benzema ile yollarını ayırdı
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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 38 yaşındaki Fransız golcü Karim Benzema ile yollarını ayırdı.

Kulübün açıklamasında, "Al-Hilal ve Fransız oyuncu Karim Benzema, karşılıklı anlaşma ile sözleşmelerini feshetme konusunda anlaştı ve böylece Benzema'nın Al-Hilal'in A takımındaki dönemi sona erdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Al-Hilal, Benzema'nın takımda geçirdiği süre boyunca yaptığı katkılardan, hem saha içinde hem de saha dışında sergilediği profesyonellikten, özveriden ve liderlikten dolayı takdirlerini ifade etti. Kulüp, Karim Benzema'ya Al-Hilal formasıyla geçirdiği süre için içten teşekkürlerini ve takdirlerini sunar ve kariyerinin bir sonraki aşamasında kendisine başarılar diler." denildi.

Benzema, Al-Hilal formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 34 maçta 25 gol kaydetti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#AL HİLAL

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Al-Hilal, Benzema ile yollarını ayırdı
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