Aldığın para helal olsun

G.Saray'da Osimhen, Süper Lig'i kasıp kavuruyor.. Sezona müthiş bir giriş yapan 27 yaşındaki golcü, Göztepe maçında da sahneye çıkarak 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Sarı-kırmızılı formayla ligde çıktığı 3 maçın tamamında gol sevinci yaşayan Osimhen, Göztepe karşısında takımının 3-2'lik galibiyetinde başrol oynadı. Nijeryalı yıldız, bu performansıyla ligdeki skor katkısını 5 gol ve 2 asiste taşıdı. Osimhen'in istatistikleri yalnızca bu sezonla sınırlı değil. Yıldız forvet, Süper Lig'de forma giydiği son 15 karşılaşmanın tamamında rakip filelere doğrudan dokundu. Bu süreçte 17 gol ve 7 asist üreten Maskeli Kral, tam anlamıyla durdurulamaz bir performansa imza attı. Bu arada G.Saray'dan yıllık 21 milyon Euro kazanan Osimhen için maçtan sonra G.Saraylı yöneticilerin, "Verdiğimiz para helal olsun. Terinin son damlasına kadar takımı için mücadele ediyor" dediler.



İKİ GÖRÜŞ

İskender GÜNEN

TÜM YÜK ONUN OMUZLARINDA!

G.Saray'da sezonlar değişse de değişmeyen tek gerçek Victor Osimhen'in sahadaki devasa ağırlığı oluyor. Nijeryalı golcü sadece attığı gollerle değil, rakip stoperleri yıpratan fiziği, ön alan baskısı ve takımı tek başına ileri taşıyan enerjisi ile sarı-kırmızılıların en büyük güvencesi. Sahada olduğu her dakika rakip savunmalar için açık bir kâbus. Ancak tek bir dünya starının omuzlarına yüklenen bu ağır sorumluluk G.Saray'ın sahadaki kolektif eksikliğini gizlemeye yetmiyor. Birinci zaaf, hücumdaki organizasyon eksikliği ve tamamen bireysel yeteneklere bağlı durum. İkinci bölgeden hücum hattına yapılan destek koşularının yetersizliği yüzünden üçüncü bölgede tamamen Osimhen'in şahsi çabasına ve üreteceği anlık çözümlere mahkum bir takım. Orta sahada yeni transfer Batrakov henüz nasıl bir katkı verecek ilerleyen haftalarda bunu gözlemleyeceğiz. Zaaf önde kaptırılan toplardan sonra savunma ile orta alan arasında boşluklarla verilmekte. Tempolu rakiplere karşı geriye dönüşlerde yaşanan ağır kalma sorunu özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başlarını ağrıtacaktır. Osimhen harika bir koz ve takımı sırtlayan isim. Ancak orta sahadaki sorun ve Osimhen'i besleyecek kanat organizasyonları oluşturulmazsa sorunlar her maçta ortaya çıkar.

Bülent TİMURLENK

GALATASARAY'IN BÜYÜK İKRAMİYESİ

Taraftar, sahada futbolcudan amatör ruh, saha dışında porfesyonel hayat ister. Osimhen gibisini okul, mahalle takımı maçında bile bu kadar yürekten oynayan birini göremezsiniz. Bugünlerde futbolda iki uç örnek var; eksi kutupta olan isim Julian Alvarez. Atletico Madrid onun için Osimhen'in G.Saray'a imzasından 1 yıl önce 75 milyon Euro ödedi. Alvarez, Dünya Kupası'nda transfer konuşan tek Arjantinli oyuncuydu. "Hayalim Barcelona" dedi. Bugün "Depresyondayım" diyerek idmanlara çıkmıyor. Atletico Madrid de ligdeki direkt rakibine oyuncusunu satmamaya kararlı. Artı kutupta ise Osimhen var. "Solo İl Gala" derken Arabistan'dan bol sıfırlı kontratları reddedip kiralık oynadığı sezonda kendisine duyulan paha biçilemez sevginin karşılığını imza atarak gösterdi. Elbette çok önemli bir ücret kazanıyor. Ama onun sadece rakiplerle mücadelesi değil, top oyunda yokken tribünleri ayağa kaldıran jestleri ve vücut dili de G.Saray'ın bu sezon en büyük silahı olacak. Onun ortaya koyduğu tek bir gerçek var; her futbolcu Osimhen kadar mücadele etmeli. Yaştan ve mevkiden bağımsız... Takım arkadaşlarına koyduğu çıta budur. O çıtaya takılanlara taraftarın nasıl bakacağını tahmin etmek zor değil. Futbol dünyasında Alvarez'e değil de Osimhen'e sahip olmak G.Saray camiasının kazandığı büyük ikramiyedir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör