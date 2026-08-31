Alexandre Penetra: 6 gol büyük bir hayal kırıklığı oldu

Beşiktaş'a deplasmanda 6-2 mağlup olan Arca Çorum FK'de Alexandre Penetra, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada mücadele anlamında zorlandıklarını belirten Penetra, 6-2'lik skorun beklemedikleri bir sonuç olduğunu söyledi.

Penetra, "Beşiktaş karşısında 6-2'lik skor beklemiyorduk. Mücadele anlamında zorlandık. 6 gol fazla oldu, büyük bir hayal kırıklığı. Taraftarımızdan özür dileriz." ifadelerini kullandı.

Takım olarak reaksiyon göstermeleri gerektiğini vurgulayan Portekizli futbolcu, "Bir sonraki maçta puanlar almak ve galip gelmek istiyoruz. Takım olarak reaksiyon göstermeliyiz. Zor bir ligdeyiz ve hepimiz bunun farkındayız. Bir sonraki maçta en iyisini yapmalı ve gelişmeliyiz." dedi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör