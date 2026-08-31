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Giriş Tarihi: 31.08.2026 20:06

Barış Alper Yılmaz’a sürpriz talip!

Yaz transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Barış Alper Yılmaz için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Barış Alper Yılmaz’a sürpriz talip!
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Süper Lig'de üst üste 5. kez şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.

Takıma katılacak yeni oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler de merak edilirken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Serie A ekiplerinden Fiorentina, Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde İtalyan ekibinin, 26 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'a 18 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü.

26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Barış Alper Yılmaz’a sürpriz talip!
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