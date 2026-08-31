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Giriş Tarihi: 31.08.2026 10:42

Beşiktaş'ın da ilgilendiği Pape Matar Sarr, Juventus yolunda!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Beşiktaş'ın da gündemine gelen Senegalli orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr'ı kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.

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Beşiktaş’ın da ilgilendiği Pape Matar Sarr, Juventus yolunda!
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İtalyan devi Juventus'un, Senegalli orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr'ın transferini bitirdiği iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Juventus, Sarr'ı 30 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

İTALYAN BASINI DETAYLARI DUYURDU

Öte yandan İtalyan basını, söz konusu opsiyonun Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne katılması ve Senegalli orta sahanın sezon boyunca maçların en az yüzde 50'sinde forma giymesi halinde devreye gireceği kaydedildi.

DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre 30 milyon euro piyasa değeri bulunan genç oyuncunun Tottenham ile olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.

PERFORMANSI

Pape Sarr, geçtiğimiz sezon Kuzey Londra ekibiyle 37 maçta forma giydi. Senegalli orta saha, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#JUVENTUS #TOTTENHAM #BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş'ın da ilgilendiği Pape Matar Sarr, Juventus yolunda!
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