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Giriş Tarihi: 1.09.2026 00:01

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den Dusan Vlahovic'e jest

Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, Çorum FK karşısında kazanılan penaltıyı Dusan Vlahovic'e bıraktı.

İHA
Beşiktaş’ta Orkun Kökçü’den Dusan Vlahovic’e jest
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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların kaptanı ve penaltıcısı Orkun Kökçü, müsabakanın 43. dakikasında kazanılan penaltıyı, kullanmayarak Dusan Vlahovic'i penaltı noktasına gönderdi. Hakem Çağdaş Altay'ın penaltı kararı sonrası tribünlerden Dusan Vlahovic'in ismi yükselirken Orkun Kökçü de bu duruma kayıtsız kalmayarak topu Vlahovic'e teslim etti.

Penaltıyı gole çeviren Dusan Vlahovic, mücadeleyi de 3 golle tamamladı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TRENDYOL SÜPER LİG #DUSAN VLAHOVİC #BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den Dusan Vlahovic'e jest
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