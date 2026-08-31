CANLI | Amedspor – Trabzonspor | Fatih Tekke’nin 11’i belli oldu...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amedspor ile karşılaşacak. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bilal Gölen, dördüncü hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses yapacak.

11'LER

AMEDSPOR: Lafont, Krasniqi, Bates, Dellova, Umut, Gökhan, Raveleson, Saba, Sor, Ballet, Diagne.

TRABZONSPOR: Onana, Cabral, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.

TRABZONSPOR'UN YENİ TAKIMLARA KARŞI KARNESİ

Trabzonspor, Amedspor maçıyla Süper Lig'deki 66'ncı farklı rakibiyle karşılaşacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar Süper Lig'de karşılaştığı 65 farklı takımın tamamını en az bir kez mağlup etti. Süper Lig'e aynı sezon yükselen ekiplerle oynadığı son 10 maçta Trabzonspor'un 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA ETKİLİ

Trabzonspor, 2026 yılında Trendyol Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 10 maçın yalnızca birini kaybetti. Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 21 puan topladı ve bu süreçte ligin deplasmanda en fazla puan kazanan takımı oldu.

Sezonun ilk iki haftasında savunma performansıyla da dikkati çeken Trabzonspor, rakiplerine yalnızca bir direkt hücum fırsatı tanıdı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili ekip, yabancı teknik direktörlere karşı çıktığı son 18 Süper Lig maçının 15'inde yenilmedi. Tekke'nin bu karşılaşmalardaki 3 yenilgisi de Fenerbahçe'yi çalıştıran yabancı teknik direktörlere karşı geldi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör