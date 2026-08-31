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Giriş Tarihi: 31.08.2026 20:30 Son Güncelleme: 31.08.2026 20:32

CANLI | Beşiktaş-Çorum FK maçı! Italiano'dan Vlahovic kararı...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Gelecek hafta Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak olan siyah-beyazlılar, kritik müsabaka öncesinde evinde 3 puana ulaşma arzusunda. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve detayları haberimizde yer alıyor...

CANLI | Beşiktaş-Çorum FK maçı! Italiano’dan Vlahovic kararı...
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum Futbol Kulübü'nün ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

İŞTE İLK 11'LER:

Beşiktaş XI: Nübel, Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, Trossard, Vlahovic

KARTAL DERBİ ÖNCESİ HATA İSTEMİYOR

Yeni sezona 1'er galibiyet ve yenilgiyle giren siyah-beyazlı futbol takımı, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yi mağlup ederek Fenerbahçe derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan, ikinci haftada konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Çorum FK, Beşiktaş'tan puan alarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Kırmızı-siyahlı ekipte ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Alexandros Kyziridis, forma giyemeyecek.

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ÇORUM FK İLE İLK RANDEVU

Beşiktaş ile Çorum FK, kulüp tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de bu sezon ilk defa mücadele etme hakkı elde eden Çorum ekibi, siyah-beyazlı takımın lig tarihinde karşılaştığı 77. takım olacak. Öte yandan Çorum FK, Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından 3. haftada da İstanbul ekibi olan Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

BEŞİKTAŞ SON İKİ MAÇTA GOL ATAMADI

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi play-off'unda oynadığı son iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Beşiktaş, bu sezon 6'sı Avrupa, 2'si lig olmak üzere 8 resmi maçta 9 gol attı.

Ligde Alanyaspor, Avrupa'da ise Kauno Zalgiris ağlarını havalandıramayan siyah-beyazlılar, Çorum FK karşısında bu serisini sonlandırmaya çalışacak.

RIDVAN YILMAZ, BEŞİKTAŞ FORMASIYLA "DALYA" PEŞİNDE

Siyah-beyazlı takımın sol beki Rıdvan Yılmaz, Çorum FK maçında Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

25 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere 99 maça çıkarken 4 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş formasını ilk olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş döneminde giyen Rıdvan Yılmaz, "dalya" demek için Çorum FK karşısında teknik direktör Vincenzo Italiano'dan şans bekleyecek.

Rıdvan Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Kauno Zalgiris ile oynanan karşılaşmada yedek kulübesinde maça başlamış ve süre almamıştı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ÇORUM FK #SÜPER LİG #BEŞİKTAŞ

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CANLI | Beşiktaş-Çorum FK maçı! Italiano'dan Vlahovic kararı...
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