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Giriş Tarihi: 31.08.2026 13:15

Çorum FK'den ses getiren transfer! Youssoufa Moukoko geliyor...

Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK, Danimarka ekibi Kopenhag'ta forma giyen 21 yaşındaki golcü oyuncu Youssoufa Moukoko'yu kadrosuna katmak üzere.

Çorum FK’den ses getiren transfer! Youssoufa Moukoko geliyor...
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Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Çorum FK'nin, Kopenhag forması giyen Youssoufa Moukoko ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Genç oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geldiği öne sürüldü.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Alman basınında yer alan haberlere göre, Süper Lig temsilcisinin Alman forveti 3 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacağı ifade ediliyor.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund'dan 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Kopenhag'a transfer olan 21 yaşındaki oyuncunun, Danimarka ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Youssoufa Moukoko, geçtiğimiz sezon Kopenhag formasıyla 41 maçta görev aldı. Genç forvet, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ÇORUM FK #SÜPER LİG #BORUSSİA DORTMUND

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Çorum FK'den ses getiren transfer! Youssoufa Moukoko geliyor...
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