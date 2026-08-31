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Giriş Tarihi: 31.08.2026

Deniz Gül geliyor

Deniz Gül geliyor
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Galatasaray, bir süredir ilgilendiği milli golcü Deniz Gül'de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Mauro İcardi'nin ayrılığı sonrası santrforda oluşan boşluğu 22 yaşındaki oyuncuyla tamamladı. Galatasaray, A Milli Takım'da da oynayan Deniz için Porto ile 10 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan %10 pay karşılığında anlaşma sağladı. Genç futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 1.92 metre boyundaki oyuncu, Portekiz ekibinde çıktığı 71 maçta 9 gol atarken 2 de asist yaptı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#DENİZ GÜL #GALATASARAY

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Deniz Gül geliyor
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