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Giriş Tarihi: 31.08.2026

Eyüp 90+4'te ilk galibiyetini aldı

Eyüp 90+4’te ilk galibiyetini aldı
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Ligin ilk iki haftasında sıfır çeken Eyüpspor, sezonun ilk galibiyetini Alanyaspor'dan aldı: 2-1. Konuk Alanya, karşılaşmanın ilk dakikasında Arda Usluoğlu'nun ağları bulan vuruşuyla öne geçti. 39. dakikada Abdullahi rakip yarı alanın ortasından attığı golle skora 1-1'lik dengeyi getirdi. 52. dakikada ev sahibi takımın teknik direktörü Özhan Pulat, hakeme itirazlarının ardından kırmızı kart gördü. 90+4'te Giordano arka direğe ortaladı. Zak Jules'in kafa vuruşunda kaleci Victor'un ayağından sekerek yükselen top uzak köşeden filelere gitti: 2-1.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Eyüp 90+4'te ilk galibiyetini aldı
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