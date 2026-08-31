Fatih Tekke: "Üzücü bir akşam"

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Amedspor'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu. Fatih Tekke yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Üzücü bir akşam yine, bence... Skordan bağımsız... Oyunu hiç elimizde tutamadık. Çok daha farklı reaksiyon bekliyorduk ama sorumlusu benim. Şimdi bunu unutup, bir an önce ayağa kalkacağız. Takım ayağa kalkacak, kesin! Olumsuz bir gece, bir önceki maçtan daha olumsuz bir gece. Ayağa kalkmamız lazım, kötü bir mağlubiyet. Konuşmanın anlamı yok. Reaksiyon verip, ayağa kalkmalıyız."