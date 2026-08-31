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Giriş Tarihi: 31.08.2026 15:22

Gaziantep FK, teknik direktör Radoi ile yollarını ayırdı!

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK, Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile yollarını ayırdı.

AA
Gaziantep FK, teknik direktör Radoi ile yollarını ayırdı!
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Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mirel Radoi ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Mirel Radoi ve değerli ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde gönülden başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

PERFORMANSI

Geçen sezonun bitimine 4 maç kala göreve getirilen Rumen teknik adam yönetiminde Gaziantep FK, söz konusu müsabakalarda puan alamamıştı.

Radoi yönetimindeki Gaziantep temsilcisi, bu sezon yaptığı 3 karşılaşmada ise 4 puan toplamıştı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GAZİANTEP FK #MİREL RADOİ #SÜPER LİG #ÇAYKUR RİZESPOR

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Gaziantep FK, teknik direktör Radoi ile yollarını ayırdı!
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