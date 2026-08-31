Gözün Aydın Fenerbahçe!

Rota, 5 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş maçına çevrildi

BİTİRİM İKİLİ

Vedat Muriqi-Oğuz Aydın ikilisi Lyon maçından sonra Samsun deplasmanında da müthiş bir iş birliğine imza attı. Oğuz, Vedat'ın attığı golde yine asistin sahibiydi. Milli futbolcu dün sadece gol attırmakla kalmadı, İrfan'ın pasında fileleri de buldu.

YENGEDEN MESAJ VARMESAJ

Vedat'ın eşi Edibe Muriqi, 3. dakikada gelen golden sonra sosyal medyasından golün görüntüsüne "Vedat'ı olan kazanır" notunu düştü. Paylaşımını çiğ et ve nazar boncuğu emojileriyle süsledi. Taraftarların "Çiğ çiğ yiyo abim" yorumu da dikkatlerden kaçmadı.

KORSAN ATEŞ ALDI

Konya'da 1 gol-1 asistle Fenerbahçe formasıyla sezon açılışı yapan Vedat, ardından Lyon deplasmanında ağları havalandırdı. Dün de 3. dakikada Okan Kocuk'u avladı. Kosovalı golcü böylece 3 maçta 3 gol-1 asiste ulaştı.

ÜÇLÜYÜ OPPONG ÇEKTİRDİ

Sarı-lacivertli futbolcular, 2-0 kazandıkları maçı kendilerini Samsun deplasmanında yalnız bırakmayan taraftarıyla kutladı. Karşılıklı tezahüratlarla coşku tavan yaptı. Geceye 1 gol-1 asistle damgasını vuran Oğuz Aydın karşılaşma sonrası, "Takım olarak çok iyi çıkış yakaladık. Çok çalışıyoruz ve iyi oynuyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorduk. Buna son vermek de takıma olumlu yansıdı. Şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor" diye konuştu.

'GÜZEL BİR HAFTA''

F.Bahçe'nin Lyon galibiyeti sonrası yaşanan olaylar nedeniyle en çok konuşulan ismi olan Guendouzi, Samsun galibiyetini şöyle yorumladı: "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak çok önemliydi. Taraftar için önemini biliyorduk. Hedeflerimize devam ediyoruz. Bunu başarmak için de elimizden geleni yapacağız. Aynı zamanda lige de odaklıyız. Sezon sonuna kadar maksimum performansı ortaya koyacağız. Artık kolay maç yok. Bizim için 3 günde bir maç yaptığımız zor ama çok güzel bir hafta oldu.

BEŞİKTAŞ'A MESAJ: UMARIM HAZIRSINIZDIR

Archie Brown, Lyon maçı sonrası öz güvenlerinin arttığını belirtip, "Yapmamız gerekeni yaptık. Şimdi önümüze bakıyoruz. 4-5 gol atabilirdik ama 2-0'dan da mutluyum" dedi. Beşiktaş derbisi için bir mesajı olup olmadığı sorulduğunda ise "Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum. Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır" yanıtını verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör