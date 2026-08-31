İşte tartışılan pozisyonlar

CEZA SAHASINDA MURİQİ'E SERT TEMAS

5 . dakikada Vedat Muriqi, kaleye şutu sonrası Gabriele Guarino ve Celil Yüksel ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyon için penaltı itirazında bulundu. Hakem Yasin Kol, VAR'daki Hollandalı hakem Richard Martens'in incelemesini bekledi ancak oyun devam etti.





SAMSUNSPOR'UN KIRMIZI KART ISYANI

4 2. dakikada Nelson Semedo, Yalçın Kayan'ın bacağına bastı. Yalçın, uzun süre yerden kalkamadı. Topun taca çıkması sonrası bir kez daha VAR'ın kontrolü beklendi ancak VAR Hakemi Richard Martens yine bir uyarıda bulunmadı. Samsunspor cephesi, Semedo'ya kırmızı kart çıkmamasına tepki gösterdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör