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Giriş Tarihi: 1.09.2026 00:08

Junior Olaitan: Derbiyi bekliyoruz

Beşiktaş'ın Çorum FK'yi 6-2 mağlup ettiği maç sonunda konuşan Junior Olaitan, gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu.

Junior Olaitan: Derbiyi bekliyoruz
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Beşiktaş forması giyen Junior Olaitan, Arca Çorum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Olaitan, "Bizim için büyük bir galibiyet, camiamız için mutluluk verici maç. İki mağlubiyet aldıktan sonra üst üste reaksiyon verdik. Beşiktaş üst üste iki maç veya çok maç kaybedebilecek bir takım değil. Şimdi Fenerbahçe derbisini bekliyoruz." dedi.

Başarılı orta saha oyuncusu, "Avrupa'da hocamız değişiklikler yaptı. Kupa maçları, Avrupa maçları olacak. Rotasyon benim için normal. Bu değişiklikler olduğunda, neler yapmamız gerektiğini bilmeliyiz. Derbiyi bekliyoruz, 3 puan almak istiyoruz. Neler olacağını göreceğiz, derbiyi bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BEŞİKTAŞ #JUNİOR OLAİTAN

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Junior Olaitan: Derbiyi bekliyoruz
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