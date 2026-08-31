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Giriş Tarihi: 31.08.2026

Kartal yeni seri peşinde

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Sezona üst üste kazandığı 6 maçla başlayan ancak sonrasında çıktığı iki karşılaşmayı da kaybeden Beşiktaş, bugün evinde Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesi siyah-beyazlılarda eksik bulunmuyor. Konuk takımda ise tedavisi devam eden Cemali Sertel forma giyemeyecek. Beşiktaş ile Çorum FK, kulüp tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Kartal, rakibini yenerek hem yeni bir serinin startını vermeyi hem de son iki maçtaki suskunluğunu bitirmeyi hedefliyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Kartal yeni seri peşinde
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