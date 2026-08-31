Leao’ya İcardi tarifesi!

Aslan'ın yeni transferi Rafael Leao'nun maliyeti belli oldu. KAP'a yapılan açıklamaya göre Milan'a 38 milyon Euro bonservis ödenirken bir sonraki satıştan elde edilecek kârın %20'si de İtalyanlara verilecek. Yıldız oyuncu ise yıllık 10 milyon Euro garanti ücret alacak. Ayrıca kolay bonuslar olacak. 27 yaşındaki sol kanat, "G.Saray çok büyük kulüp. Geçen sezon şampiyon oldular. Ben de şampiyonluklar kazanmak için, taraftara bu duyguyu yaşatmak için buradayım. Galatasaray, haziran ayından bu yana beni buraya getirmek için çok efor harcadı. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum, Hem zevk vermek hem de gol ve asistlerimle katkı vermek istiyorum" diye konuştu.

BAŞKANDAN DEVLER LİGİ VURGUSU

BAŞKAN Dursun Özbek, Leao'nun takıma büyük güç katacağını söyledi. Portekizli oyuncunun özellikle Şampiyonlar Ligi'nde büyük katkı vereceğinin altını çizen başkan Özbek, "İnşallah Galatasaray'a büyük katkı vererek uzun yıllar hizmet edecek. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

ASLAN YUVASINI BULDU

OYUNCUNUN transferinde büyük çaba sarf eden yönetici Abdullah Kavukcu, futbolcunun isminin anlamının Aslan olmasını işaret ederek şunları söyledi: "Leao 'aslan' demek. Aslan yuvasını buldu. Galatasaray'a geldi. Gerçekten uzun süre başkanımla beraber devamlı masada olduğumuz bir transferdi. 27 numarayı giyiyor. 27. şampiyonluğu alacağız ve üst üste 5. şampiyonluğumuz olacak."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör