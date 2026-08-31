Liverpool, Bradley Barcola’yı duyurdu! Tarihe geçen bonservis...

Premier Lig'de yeni sezonda henüz galibiyetle tanışamayan Liverpool, Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola'yı resmen duyurdu.

Merseyside ekibi, Barcola için Paris Saint-Germain'e bonuslarla birlikte 123 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Transfermarkt verilerine göre, 90 milyon euro piyasa değeri bulunan Fransız oyuncu, İngiliz deviyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

"EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİ"

Barcola, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Uzun zaman aldı ama Liverpool formasıyla oynayabileceğim için çok mutluyum. Çok büyük şeyler başarmayı umuyorum. Her şeyden önce Premier Lig'i kazanmak en büyük hayallerimden biri." ifadelerini kullandı.

ADINI TARİHE YAZDIRDI

Fransız futbolcu, geçen yıl takıma katılan Alexander Isak ve Florian Wirtz'in ardından Liverpool tarihinin en pahalı üçüncü transferi oldu.

Liverpool, yaz transfer döneminde Victor Munoz, Jeremy Jacquet, Ronald Araujo ve Ifeanyi Ndukwe'yi kadrosuna katmıştı.

PERFORMANSI

Genç kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla 49 maçta görev aldı. Barcola, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör