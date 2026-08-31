Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Marc Casado için graf devreye girdi!
Giriş Tarihi: 31.08.2026

Marc Casado için graf devreye girdi!

Marc Casado için graf devreye girdi!
  • ABONE OL
Barcelona'nın gözden çıkardığı Marc Casado'ya Leipzig talip olsa da anlaşmaya varmadı. Beşiktaş ise masada kalmaya devam ediyor ancak henüz oyuncu tarafını ikna edemedi. 22 yaşındaki ön libero için son olarak Bayer Leverkusen devreye girerken siyahbeyazlıların futbol teknik ve scouting direktörü Eduard Graf, sürece dahil oldu. Graf'ın, Casado cephesiyle bizzat görüştüğü belirtildi. Beşiktaş, Celta Vigolu Ilaix Moriba için de girişimlerini sürdürüyor. Bu iki oyuncudan birisini alıp orta sahaya takviye yapmayı planlayan Kartal, Ndidi'yi de 10 milyon Euro seviyelerinde bir rakama satıp yabancı kontenjanında yer açmak istiyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BEŞİKTAŞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Marc Casado için graf devreye girdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA