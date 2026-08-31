Marc Casado için graf devreye girdi!

Barcelona'nın gözden çıkardığı Marc Casado'ya Leipzig talip olsa da anlaşmaya varmadı. Beşiktaş
ise masada kalmaya devam ediyor ancak henüz oyuncu tarafını ikna edemedi. 22 yaşındaki ön libero için son olarak Bayer Leverkusen devreye girerken siyahbeyazlıların futbol teknik ve scouting direktörü Eduard Graf, sürece dahil oldu. Graf'ın, Casado cephesiyle bizzat görüştüğü belirtildi. Beşiktaş, Celta Vigolu Ilaix Moriba için de girişimlerini sürdürüyor. Bu iki oyuncudan birisini alıp orta sahaya takviye yapmayı planlayan Kartal, Ndidi'yi de 10 milyon Euro seviyelerinde bir rakama satıp yabancı kontenjanında yer açmak istiyor.
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Mete Efendioğlu - Editör