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Giriş Tarihi: 31.08.2026 23:51

Salih Özcan’dan Fenerbahçe açıklaması!

Beşiktaş forması giyen Salih Özcan, Çorum FK’yi 6-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Salih Özcan’dan Fenerbahçe açıklaması!
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Beşiktaş forması giyen Salih Özcan, Çorum FK'yi 6-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Salih Özcan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sahada cevap vermek istedik ve iyi şekilde verdik. Kendimize güvenmemiz lazım. Fener ile önemli maç olacak. Bu duruşla, o maçı da almayı düşünüyoruz.

Hocamız birebir oynamamı istiyor. Bu pozitif bir şey, birebir ve sert oynamayı seviyorum. Hücuma gidiyorsanız, arkada da 3'lü veya 4'lü kalmalısınız. Bunu da iyi yapıyoruz ve rakibe nefes aldırmıyoruz. Orkun Kökçü ve Junior Olaitan her zaman öne gidebilir, arkayı düşünmesinler. Ben arkayı süpürürüm. İnşallah her maç böyle gider ve goller atarız."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Salih Özcan’dan Fenerbahçe açıklaması!
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