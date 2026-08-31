SON DAKİKA | Fenerbahçe, Diego Carlos ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe'de Diego Carlos ile yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Breziyalı stopere Parma ile transfer görüşmeleri yapmak için izin verdi.
İşte Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklama:
Kamuoyuna Duyuru
Oyuncumuz Diego Carlos ile varılan karşılıklı mutabakat doğrultusunda, İtalya'nın Parma Calcio Kulübü adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi amacıyla oyuncumuza izin verilmiştir. Sağlık kontrollerinin ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.