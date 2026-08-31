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Giriş Tarihi: 31.08.2026 22:03

SON DAKİKA | Fenerbahçe, Diego Carlos ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'a transfer görüşmeleri yapmak üzere izin verildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe, Diego Carlos ile yollarını ayırdı!
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Fenerbahçe'de Diego Carlos ile yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Breziyalı stopere Parma ile transfer görüşmeleri yapmak için izin verdi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklama:

Kamuoyuna Duyuru

Oyuncumuz Diego Carlos ile varılan karşılıklı mutabakat doğrultusunda, İtalya'nın Parma Calcio Kulübü adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi amacıyla oyuncumuza izin verilmiştir. Sağlık kontrollerinin ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

F.BAHÇE KARİYERİ

33 yaşındaki futbolcu, 2024-2025 sezonun devre arasında Aston Villa'dan transfer olmuştu. Diego Carlos, sarı-lacivertli formayla sadece 5 maça çıktı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#F BAHÇE #FENERBAHÇE #DİEGO CARLOS #PARMA

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SON DAKİKA | Fenerbahçe, Diego Carlos ile yollarını ayırdı!
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