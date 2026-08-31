SON DAKİKA | Lionel Messi, milli takımdan emekli oldu!

Messi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Finalden bu yana geçen süreyi ve çokça düşünmeyi takiben, herkese Milli Takım'dan ayrıldığımı açıklamak istiyorum… Bu, canımı çok acıtan ve hâlâ da ruhumun derinliklerinde acıtan bir karardı ama artık zamanının geldiğini anlıyorum. Yemin ederim ki her zaman her şeyimi verdim. Sadece son yıllarda, her şeyin kazanıldığı dönemde değil, ondan önce de bu forma için her şeyimi ortaya koydum ve Arjantinli olmaktan gurur duymanızı, futbol aracılığıyla size mutluluklar yaşatmayı her zaman amaçladım. Artık sona yaklaşıyoruz ve bazı dönemler kapanıyor. Bu da beni çok üzen bir dönem. Milli Takım'da olmayı seviyorum, sevdim ve her zaman seveceğim. Kendimi tükettim, artık verecek bir şeyim kalmadı."

"Ayrıca arkamızdan gelen ve Milli Takım'da olmayı hak eden çok büyük yetenekler var. Bu 20 yıl boyunca gösterdiğiniz tüm sevgi için teşekkür ederim. Sizi içeriden, tribünlerden dinlemeyi çok özleyeceğim. Artık sizden biri olacağım, dışarıdan her zaman destekleyip tezahürat yapacağım. Hem iyi günlerde hem de kötü günlerde, hatta özellikle kötü günlerde. Her zaman yanımda olan, bu güzel ama zorlu yolculukta bana eşlik eden aileme teşekkür ederim. Birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm teknik direktörlere, takım arkadaşlarıma ve yöneticilere teşekkür ederim. Yanımda unutulmaz anılar ve hatıralar götürüyorum. Sizlerle birlikte, takım arkadaşlarımla beraber, hayalini kurduğumuz anları yaşatmış olmanın huzuru ve gururuyla ayrılıyorum. Bunu sizinle birlikte yaşamak gerçekten inanılmazdı. Sizi seviyorum! Beni Arjantinli yaptığın için Tanrı'ya şükürler olsun. Vamos Argentina! *Bu sözleri 21 Temmuz'da, finalden iki gün sonra yazmıştım. Bugün babamla yaşananların ardından, her zamankinden daha fazla ikna olmuş durumdayım."