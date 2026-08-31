Trabzon’dan Toure çıkarması

Hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Trabzonspor, rotasını İngiltere'ye kırdı. Bordomavililer, Championship ekibi Norwich City'nin forveti Muhammed Toure'ye talip oldu. Fırtına'nın resmi teklifini ilettiği Norwich, formunun zirvesindeki 22 yaşındaki golcünün şu aşamada takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. İngiliz ekibinin bu tavrına rağmen ısrarını sürdüren Trabzonspor cephesi, temaslarını hızlandırmak adına Ada'ya yeni bir çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Taraflar arasındaki pazarlıkların birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.

SALAH'IN ADI CADDEYE VERİLİYOR

Trabzonspor'un yıldız ismi Salah'ın Yomra'daki evindeki tadilat çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. Ayrıca Yomra Belediyesi'nin Mısırlı futbolcunun adını ilçede yaşayacağı evin bulunduğu caddeye vereceği açıklandı. Mevcut ismi Selvi Sokak olan yol, belediye meclisinin kararının ardından "Muhammed Salah Caddesi" adını alacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör