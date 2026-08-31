Türkiye gözünü Avrupa’ya dikti

SÜPER Lig'de 4 büyüklerin dünya yıldızlarını bir bir renklerine katması Avrupa'nın takibinde. İspanyol Cadena Ser internet sitesinde "Türk Ligi, gözünü Avrupa'ya dikti" manşetiyle transferleri değerlendirdi. Çin ve Suudi Arabistan'dan sonra Türkiye'nin de kendi sayfasını yazdığına vurgu yapılan haberde şu ifadeler yer aldı: Süper Lig kulüpleri bu yaz transferlere yaklaşık 374 milyon Euro yatırım yaparken, satışlardan yaklaşık 119 milyon Euro gelir elde etti. G.Saray'ın Leao'su varken, Fenerbahçe, Avrupa'nın her seviyesinde rekabet edebilecek bir kadro kurdu. Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi'ye 33 yaşındaki Lukaku eklendi. Tecrübeli golcü, Greenwood ve Muriqi ile birlikte turnuvanın en çok konuşulan hücum hatlarından birini oluşturdu.

SALAH'I ANLATMAYA GEREK YOK

Trabzonspor, Liverpool'un yakın tarihinin en büyük dönemlerinden birinde kilit isimler olan iki oyuncuyu bir araya getirdi: Mohamed Salah ve Fabinho. Salah'ın tanıtıma ihtiyacı yok. Beşiktaş da geri kalmadı. Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, Kartal'ın en büyük silahları. Tüm bu hamlelerin ortak noktası açık. Türkiye sadece kariyerlerinin son dönemlerindeki oyuncuları transfer etmiyor. Salah, Fabinho, Lukaku ve Trossard gibi tecrübeli yıldızların yanı sıra Leao, Greenwood, Ake ve Vlahovic gibi zirvede olan oyuncular da var. Amaç sadece stadyumları doldurmakla sınırlı görünmüyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa'da mücadele etmek istiyor; Trabzonspor, Salah ve Fabinho gibi iki Avrupa şampiyonunu yeniden bir araya getirdi; Beşiktaş ise kıtanın elitleri arasındaki yerini geri kazanmayı hedefliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör