Varsa yoksa Rios!

Beşiktaş, orta saha transferinde hareketli saatler yaşıyor. Siyah-beyazlılar, Tottenham'dan bonservisiyle kadrosuna katmak istediği Pape Matar Sarr'ın Juventus'u tercih etmesi üzerine farklı adaylara yöneldi. Bu kapsamda Benfica'nın tecrübeli ismi Richard Rios, Kartal'ın gündemine girdi. Kolombiyalı ön liberonun son dönemde kulübünden ayrılacağı konuşuluyor. Portekiz ekibi, 26 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini ise 30 milyon Euro olarak belirledi. Beşiktaş, orta saha transferine 20-25 milyon Euro civarında bütçe ayırdı. Deneyimli oyuncuyla dün de görüşmeler gerçekleştirildi. Rios'la Roma'nın da ilgilendiği ancak henüz Benfica ve oyuncuyla temasa geçmediği gelen bilgiler arasında.

AMİR VE MUSRATİ İLE YOLLAR AYRILDI

Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş'ta bir yandan da ayrılıklar yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Jean Onana ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar dün de iki isimle sözleşmeyi feshetti. Kulüp, Boşnak orta saha Amir Hadziahmetovic ve Libyalı ön libero Al-Musrati ile karşılıklı anlaşılarak vedalaşıldığını duyurdu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör