Vincenzo Italiano: Derbide değerimizi göstermek istiyoruz

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Çorum FK'yı konuk etti. Beşiktaş maçı 6-2 kazandı. Mücadelenin ardından Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano farklı galibiyeti değerlendirdi.
Vincenzo Italiano açıklamasında; "Ligin üçüncü haftasındayız, daha çok çalışıyoruz ve çalıştıkça gelişeceğiz. Kazandığımız için çok mutluyuz. Dusan Vlahovic'in fizik kalitesi iyi seviyede olursa, böyle devam edecek. Kulüple konuşurken çok ısrar ettim. Umarım böyle devam eder. Bir golcü için önemli olan gol atmak ve bu maçta çok başarılıydı." sözlerini sarf etti.
"DERBİDE DEĞERİMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"
Italiano gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi için ise şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe derbisi herkes için çok önemli. Ligin dördüncü haftası, lig daha çok uzun. Puan ya da puanlar almak istiyoruz. İyi performans göstererek gelişimimizi devam ettirmek istiyoruz. Derbide değerimizi göstermek istiyoruz. Puan ve puanlar istiyoruz, kazanmak istiyoruz. Benim de ilk derbim olacak. Elimizden geleni yapmak istiyoruz."