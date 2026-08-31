Vincenzo Italiano: Derbide değerimizi göstermek istiyoruz

Vincenzo Italiano açıklamasında; "Ligin üçüncü haftasındayız, daha çok çalışıyoruz ve çalıştıkça gelişeceğiz. Kazandığımız için çok mutluyuz. Dusan Vlahovic'in fizik kalitesi iyi seviyede olursa, böyle devam edecek. Kulüple konuşurken çok ısrar ettim. Umarım böyle devam eder. Bir golcü için önemli olan gol atmak ve bu maçta çok başarılıydı." sözlerini sarf etti.