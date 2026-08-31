Vincenzo Italiano: Kendimizi göstermek istiyoruz

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Çorum FK'yi konuk edecek. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano karşılaşma öncesi konuştu.

"KAZANMAK VE KENDİMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Italiano, "Bence sezonun başına tekrar bakmamız gerekiyor. Hedefimiz Avrupa'ya gitmekti, onu başardık. İyi bir iş çıkardık. Ligde de Alanya'ya karşı bir mağlubiyetimiz var. Oradaki hataları tekrar yapmak istemiyoruz. Kazanmak, kendimizi göstermek istiyoruz. İnanıyorum, bu takım daha çok yol kat edebilir."

"Günümüz teknolojisiyle beraber herkes her şeyi görebiliyor. Onlar da bizi görüyor, biz de onları görebiliyoruz. Bizim sahada karakterimiz, oyunun hızı, temposu, bizim savaşçı olmamız önemli. Bugün maksimum seviyede konsantrasyon ve en hızlı şekilde oyunumuzu oynamamız gerekiyor kazanmak için."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör