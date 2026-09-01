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Giriş Tarihi: 1.09.2026 16:14

Barcelona, Gabriel Jesus’u duyurdu!

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, son olarak Arsenal forması giyen Gabriel Jesus’u renklerine bağladığını duyurdu.

Barcelona, Gabriel Jesus’u duyurdu!
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Sezona formda başlayan Barcelona, hücum hattını Arsenal'ın Brezilyalı santrforu Gabriel Jesus ile güçlendirdi.

Katalan ekibi, tecrübeli golcü için Arsenal'a 14 milyon euroluk bir paket ödeyecek. Anlaşmada ayrıca oyuncunun sonraki satışından İngiliz ekibine yüzde 20 pay verilmesini öngören bir madde yer alıyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Transfermarkt verilerine göre, 17 milyon euro piyasa değeri bulunan Jesus'un Barcelona ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam edecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 27 maçta görev alan Brezilyalı forvet, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağlarken takımıyla Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ARSENAL #PREMİER LİG #BARCELONA #İSPANYA LALİGA

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Barcelona, Gabriel Jesus’u duyurdu!
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