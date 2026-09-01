Ernest Poku için övgü dolu sözler: Baskının üstesinden gelebilecek nitelikleri var

Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Poku'nun Hollanda 18 ve 19 Yaş Altı Milli Takımları'ndan eski teknik direktörü Martijn Reuser, açıklamalarda bulundu.

Poku'nun gelişim sürecini, teknik özelliklerini ve potansiyelini değerlendiren Reuser, genç futbolcunun Beşiktaş'ta sergileyeceği istikrarlı performansla Hollanda A Milli Takımı'na kadar yükselebileceğini söyledi.

"ÖĞRENME KONUSUNDAKİ İSTEKLİLİĞİ ÖNE ÇIKIYORDU"



Ernest Poku'nun profesyonel altyapı sistemine geç dahil olduğunu belirten Martijn Reuser, "Ernest, gelişim sürecinin büyük kısmını amatör kulüplerde geçirdiği için profesyonel altyapı sistemine nispeten geç bir aşamada dahil oldu. 18 Yaş Altı seviyesinde kendine yer edinmesi biraz zaman aldı ancak bunu başardığında, sergilediği performans hemen dikkatimi çekti. Hem topla hem de topsuz alandaki hızı ayrıca öğrenme konusundaki yeteneği ve istekliliği öne çıkıyordu. Kendini geliştirmeye büyük bir odaklanma gösteriyor ve antrenörlerin yönlendirmelerine her zaman açık oluyordu. Amatör futboldan gelmesi nedeniyle doğal olarak hala geliştirmesi gereken yönleri vardı; özellikle de topla hareketliliği ve tekniği konusunda. Ancak bu alanlar üzerinde sıkı çalıştı ve sonraki yıllarda kayda değer bir ilerleme kaydetti" ifadelerini kullandı.

"HEM KANATTA HEM CEZA SAHASINDA TEHLİKE OLUŞTURABİLİR"

Genç kanat oyuncusunun taktiksel esnekliğine dikkat çeken Reuser, "Günümüzde bir kanat oyuncusu olarak sadece çizgide oynayamaz ya da sadece içeri katedemezsiniz, her ikisini de yapabilmeniz gerekir. Ernest'i izlediğimde, bu yeteneğe sahip bir oyuncu görüyorum. Hızıyla kanattan tehlike oluşturabildiği gibi, içeri kat edip oyuna oradan yön verme konusunda da gayet rahat. Bu çok yönlülük, modern futbolda önemli bir özellik" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE LİGİNDE FARK OLUŞTURMA POTANSİYELİNE SAHİP"

Poku'nin bitiricilik ve fiziksel gelişimine de değinen Hollandalı çalıştırıcı, "Ernest kale önünde iyi pozisyonlara girse de, bitiricilik oranı hala geliştirilebilir. Ancak ritmini bulup öz güvenini kazandığında, gol atabildiğini kanıtlamış bir oyuncu. Henüz genç dolayısıyla kale önünde daha soğukkanlı ve bitirici olma konusunda gelişimini sürdürebilir. Son yıllarda kaydettiği fiziksel gelişimin yanı sıra hızı ve hücum özelliklerini de göz önüne aldığımda Türkiye liginde fark oluşturma potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum" açıklamasını yaptı.

"BASKININ ÜSTESİNDEN GELEBİLECEK NİTELİKLERİ VAR"

Futbolculuk hayatında ilk profesyonel maçını Ajax formasıyla 20 Aralık 1993 tarihinde UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Beşiktaş'a karşı oynadığını hatırlatan Martijn Reuser, siyah-beyazlı taraftarların tutkusunu çok iyi bildiğini aktardı. Reuser, "İlk profesyonel maçıma Amsterdam'da Beşiktaş'a karşı iç sahada çıkmıştım. Bir hafta sonra ise İstanbul'da inanılmaz derecede tutkulu ve takımlarına yürekten bağlı bir taraftar kitlesi önünde rövanş maçını oynadık. Dolayısıyla, o atmosferin nasıl bir his olduğunu ve taraftarların oyunculardan neler beklediğini gayet iyi biliyorum. Ernest'in bu beklentilerin üstesinden gelebilecek kapasitede olduğuna inanıyorum. Elbette günümüzde büyük bir kulübe imza atan her oyuncu, taraftarlar, medya, işin içindeki büyük meblağlar ve bunlarla birlikte gelen beklentilerin oluşturduğu baskıyla başa çıkmak zorundadır. Bu durum, Beşiktaş gibi bir kulüpte oynamanın bir parçasıdır. Poku'da da bu baskının üstesinden gelebilecek niteliklerin ve zihniyetin olduğuna inanıyorum" dedi.

"MİLLİ TAKIM OYUNCUSUNA DÖNÜŞEBİLİR"

Hollanda A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez dönemi ve Poku'nun milli takım şansı hakkında da konuşan Martijn Reuser, sözlerini şöyle tamamladı:

"Xavi Hernandez, Hollanda'nın yeni teknik direktörü. Dolayısıyla, Avrupa genelinde farklı kulüplerde ve çeşitli organizasyonlarda forma giyen farklı oyuncuları mercek altına alacaktır. Ernest açısından, Hollanda'ya biraz daha yakın kalmak belki de teknik heyetin radarında kalmasını kolaylaştırabilirdi. Ancak uzun vadede iyi bir performans sergileyip, Beşiktaş'ta kalıcı ve istikrarlı bir yer edinmesi durumunda, kesinlikle değerlendirmeye alınabileceğini düşünüyorum. Şimdilik, gelişmesi, olgunlaşması ve üst düzeyde istikrarlı bir performansla kendine sağlam bir yer edinmesi için hala biraz zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yine de henüz çok genç, gelişimini sürdürdüğü takdirde, gelecekte bir milli takım oyuncusuna dönüşebileceğini rahatlıkla görebiliyorum."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör