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Giriş Tarihi: 1.09.2026 11:19

Ethan Nwaneri, Borussia Dortmund yolcusu!

Borussia Dortmund’un, Arsenal forması giyen genç İngiliz oyuncu Ethan Nwaneri’nin transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.

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Ethan Nwaneri, Borussia Dortmund yolcusu!
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Ethan Nwaneri'nin yeni adresi belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Alman ekibinin Nwaneri'yi sezon sonuna kadar kiralamak için Arsenal ile anlaşmaya vardığı ve oyuncunun maaşının tamamını karşılayacağı aktarıldı.

Öte yandan 19 yaşındaki oyuncunun da daha fazla forma şansı bulmak amacıyla Borussia Dortmund'a kiralık olarak gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Transfermarkt verilerine göre, 35 milyon euro piyasa değeri bulunan genç on numaranın takımıyla sözleşmesi 2030'da sona eriyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Arsenal ve Marsilya formalarıyla toplam 23 maçta görev alan Nwaneri, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BORUSSİA DORTMUND #ARSENAL #GALATASARAY #FENERBAHÇE #MARSİLYA

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Ethan Nwaneri, Borussia Dortmund yolcusu!
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