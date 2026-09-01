Fenerbahçe - Beşiktaş derbilerinde beraberlik unutuldu!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile Beşiktaş, sezonun ilk derbisinde karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip arasında ligdeki son mücadeleler berabere bitmedi.

Sarı-lacivertliler ile siyah-beyazlılar, Süper Lig'de en son 2 Ekim 2022 tarihinde berabere kaldı ve gol sesi çıkmadı. Sarı-lacivertliler ve siyah-beyazlılar, söz konusu maçtan bu yana ligde 7 kez rakip oldu. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 4 , siyah-beyazlılar da 3 defa kazandı.

İki ekibin 4 Mayıs 2026 tarihinde son oynadıkları derbide golsüz giden maçta eşitlik 90+11. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle bozuldu.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Süper Lig'de oynanan son 7 derbinin sonuçları şöyle:



02.04.2023 Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4 (Lig)

09.12.2023 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3 (Lig)

27.04.2024 Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

07.12.2024 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

04.05.2025 Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)

02.11.2025 Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 3 (Lig)

04.05.2026 Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0 (Lig)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör