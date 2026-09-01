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Giriş Tarihi: 1.09.2026 16:04

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ameliyat edildi!

Fenerbahçe, Roma'ya transferi iptal olan Jayden Oosterwolde'nin ameliyat ediliğini açıkladı.

Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde ameliyat edildi!
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Fenerbahçe, Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin ameliyat ediliğini duyurdu.

İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

"Futbolcumuz Jayden Oosterwolde, sol bacak arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle bugün Finlandiya'da, sakatlığı konusunda uzman bir hekim tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumuna ilişkin yurt içi ve yurt dışında alanında uzman hekimlerle kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirilmiş; cerrahi ve cerrahi dışı tedavi seçenekleri tüm yönleriyle ele alınmıştır."

"Uzman görüşleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler ve futbolcumuzun da görüşü neticesinde, uzun vadede oyuncumuzun sağlığı ve sportif kariyeri açısından en uygun tedavi yönteminin cerrahi müdahale olduğuna karar verilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Jayden Oosterwolde'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE #JAYDEN OOSTERWOLDE

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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ameliyat edildi!
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