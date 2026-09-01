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Giriş Tarihi: 1.09.2026 17:07

Fenerbahçe'den Mason Greenwood'un transfer bedeli için açıklama! 'Kabul edilemez'

Fenerbahçe, Mason Greenwood'un transfer bedelinin Marsilya tarafından 50 milyon Euro olarak açıklandığına dair dolaşıma sokulan belgenin sahte olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe’den Mason Greenwood’un transfer bedeli için açıklama! ’Kabul edilemez’
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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Olympique Marsilya'dan 14.07.2026 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde yazdığı gibi 39 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiğimiz Mason Greenwood'un transfer bedelini 50 milyon Euro olarak gösteren ve sosyal medyada dolaşıma sokulan belge sahtedir.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin halka açık bir şirket olması nedeniyle, kamuoyunun ve yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi esastır; şirketimizin mali işlemlerine ilişkin sahte belgelerle yanıltıcı bilgi yayılması kabul edilemez.

Söz konusu belgeyi üreten ve yayan kişiler ile bu belgeye dayanarak gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunan başta Necati Ateş olmak üzere tespit edilen tüm kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulunu da halka açık şirketimiz hakkında yatırımcıları yanıltabilecek bu sahte belgeyi üreten ve yayan kişilerle ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve yetkileri kapsamında işlem başlatmaya davet ediyoruz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #MASON GREENWOOD #MARSİLYA

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Fenerbahçe'den Mason Greenwood'un transfer bedeli için açıklama! 'Kabul edilemez'
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