Folarin Balogun’un yeni adresi belli oldu!

2026 Dünya Kupası'nda gördüğü kırmızı kartın iptal edilmesiyle gündeme gelen Folarin Balogun'un Everton'a transfer olduğu iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Merseyside ekibinin ABD'li forvet için Fransız temsilcisiyle bonuslarla birlikte toplam 50 milyon euroluk bir paket üzerinde anlaşma sağladığı aktarıldı.

Öte yandan Monaco'nun, 25 yaşındaki santrforun bir sonraki satışından pay alacağı kaydedildi.

PERFORMANSI

Transfermarkt verilerine göre, Balogun'un 50 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. 1,79 metre boyundaki forvet, geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 43 maçta görev aldı.

Balogun, bu karşılaşmalarda 19 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör