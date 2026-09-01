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Giriş Tarihi: 1.09.2026 23:53

Iliman Ndiaye, son saatlerde Manchester City'de!

Manchester City, İngiltere'de transfer döneminin kapanmasına saatler kala Iliman Ndiaye transferini resmen açıkladı.

AA
Iliman Ndiaye, son saatlerde Manchester City’de!
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Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Senegalli kanat oyuncusu Iliman Ndiaye'yi kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, Everton forması giyen 26 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Ndiaye ise transferiyle ilgili "Bütün hayatım boyunca böyle bir fırsat için çalıştım. Manchester City dünyadaki en iyi kulüplerden biri ve büyürken her şeyi kazandıklarını gördüm. Bu kadar özel bir hikayede kendi bölümümü yazabilmek hayatımın fırsatı ve bunu iki elimle birden yakalamaya kararlıyım." ifadelerini kullandı.

Senegalli oyuncu, 2024'ten bu yana Everton formasıyla 74 maça çıktı ve 17 gol kaydetti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MANCHESTER CİTY #EVERTON #PREMİER LİG

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Iliman Ndiaye, son saatlerde Manchester City'de!
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