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Giriş Tarihi: 1.09.2026 22:45

Jonathan David, Atletico Madrid'e imza attı!

Atletico Madrid, Jonathan David'in kiralık transferi konusunda Juventus ile el sıkıştı.

İHA
Jonathan David, Atletico Madrid’e imza attı!
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Atletico Madrid ile Juventus kulüpleri, Kanadalı forvet Jonathan David'in kiralık olarak transferinde anlaşmaya vardı. Fransa'da Lille takımında gösterdiği performansla dikkat çeken ve 2025 yazında Juventus'a imza atan David, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlılarda tüm kulvarlarda 46 maçta görev yaparken 8 gol kaydetti.

David, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da Kanada Milli Takımı formasıyla mücadele etti.

26 yaşındaki milli futbolcu, Madrid'de sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulübün Metropolitano'da yer alan ofisine geçerek sözleşmeyi imzaladı. Jonathan David, 2026-2027 sezonunda kırmızı-beyazlı formayı giyecek.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ATLETİCO MADRİD #JUVENTUS #JONATHAN DAVİD

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Jonathan David, Atletico Madrid'e imza attı!
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