Kenan Yıldız ameliyat oldu

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İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ligin ilk haftasındaki Frosinone maçında sakatlanmıştı. 21 yaşındaki sol kanat dün ameliyat oldu. Sol ayağındaki beşinci metatarsal kemiğin tabanındaki kırık için osteosentez ameliyatı geçirdiği açıklandı. Yıldız futbolcu 3 ay sahalardan uzak kalacak. Kenan, Uluslar A Ligi'ndeki bütün maçları kaçıracak. İşte o karşılaşmalar: 25 Eylül Türkiye-Fransa, 28 Eylül Türkiye-İtalya, 2 Ekim Belçika- Türkiye, 5 Ekim İtalya-Türkiye, 12 Kasım Türkiye- Belçika, 15 Kasım Fransa- Türkiye.