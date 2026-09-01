Kiralama tamam!

BEŞİKTAŞ'IN orta sahaya transferini bitirmeye çalıştığı Richard Rios için kiralama opsiyonlu satın alma hamlesi yapıldı. Benfica forması giyen Kolombiyalı oyuncu için iki kulüp arasında asıl konuşulan nokta, zorunlu satın alma opsiyonunun maddeleri. Portekiz medyasına göre; Benfica'nın 3 milyon Euro'luk kiralama opsiyonu isteğini Beşiktaş kabul etmiş durumda. Beşiktaş yönetimi ayrıca masaya oturduğu Rashica ile ayrılık için anlaşma sağlayamazken Joao Mario'nun da kontratının feshedilmesinin an meselesi olduğu öğrenildi.
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Mete Efendioğlu - Editör