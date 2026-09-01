Oğuz Aydın, Fenerbahçe’de yeni transfer etkisi yaptı!

Fenerbahçe'nin 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verdiği Lyon karşılaşması ve önceki gün Samsun'da oynanan Süper Lig maçında Oğuz Aydın fırtınası esti.

Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadığı beyin travması sonrası 11'de şans bulan milli yıldız, kendisine güveni boşa çıkarmadı. Aziz Yıldırım daha başkan seçilmeden önce A Spor'da katıldığı programda, "Oğuz Aydın iyi bir oyuncu. Geliştirmek lazım ama değerimizin kıymetini bilmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İSMAİL KARTAL İKNA ETTİ

Yaz döneminde Ajax'ın teklifini ciddi şekilde düşünen ve ayrılığın eşiğine gelen 25 yaşındaki kanat oyuncusunu teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleri ikna etti.

"BİZİMLE KALMANI İSTERİM"

Kartal'ın, "Yeteneklerine güveniyoruz. Benim oyun sistemime de çok uyuyorsun. Bizimle kalmanı isterim" sözleri Oğuz'un kararında etkili oldu. Geçen sezondan bu yana Beşiktaş'ın da listesinde bulunan, Trabzonspor'un da kadrosunda görmeyi çok istediği milli yıldız için Hamburg ve Feyenoord'dan gelen teklifler de geri çevrildi.

PERFORMANSIYLA DAMGA VURDU

Oğuz, Devler Ligi kapısını açan Lyon maçın da Vedat'ın golünde büyük rol oynarken, 2-0 kazanılan Samsunspor karşılaşmasına da 1 gol-1 asistle damgasını vurdu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör