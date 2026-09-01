Rafael Leao’dan Şampiyonlar Ligi’ne mesaj: Geliyoruz!

YENİ transfer Rafael Leao, gözünü Devler Ligi'ne dikti! Portekizli oyuncu, Şampiyonlar Ligi resmi hesabından paylaşılan kendi fotoğrafına yorum yaparak "Geliyoruz" dedi. Leao, kendi sosyal medya hesabından da fotoğrafını paylaştı. Aslan, Devler Ligi'ne 9 Eylül'de Sporting Lizbon deplasmanında başlayacak.

Göğüs reklamında yeni imza!

G.SARAY, Şampiyonlar Ligi'nde kullanacağı forma göğüs reklamı için Pasifik Holding ile anlaştı. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda da sponsorluk olarak Pasifik Holding ile kontratı bulunan ve yıllık 10 milyon Euro alan sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki anlaşma için de 7.5 milyon Euro kazanacak. Aslan'ın forma göğüs sponsorluğundan kazancı 17.5 milyon Euro'ya ulaştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör