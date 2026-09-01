Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sarıyer, Pendikspor karşısında ikinci yarıda açıldı!
Giriş Tarihi: 1.09.2026 21:52

Sarıyer, Pendikspor karşısında ikinci yarıda açıldı!

Sarıyer, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Pendikspor’u 2-0 mağlup etti.

Sarıyer, Pendikspor karşısında ikinci yarıda açıldı!
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sarıyer ile Pendikspor kozlarını paylaştı. Müsabaka Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynandı.

Müsabakada Emrullah Baydar düdük çaldı. VAR'da Batuhan Kolak görev aldı.

Sarıyer, Pendikspor karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Sarıyer'in gollerini 66. dakikada Eşref Korkmazoğlu ile 72. dakikada Tunahan Ergül kaydetti.

Pendikspor'da Furkan Doğan, 49. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Sarıyer puanını 10'a yükseltti.

Pendikspor ise haftayı 5 puanda kapattı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SARIYER #PENDİKSPOR #1. LİG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarıyer, Pendikspor karşısında ikinci yarıda açıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA