Sarıyer, Pendikspor karşısında ikinci yarıda açıldı!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sarıyer ile Pendikspor kozlarını paylaştı. Müsabaka Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Emrullah Baydar düdük çaldı. VAR'da Batuhan Kolak görev aldı.
Sarıyer, Pendikspor karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Sarıyer'in gollerini 66. dakikada Eşref Korkmazoğlu ile 72. dakikada Tunahan Ergül kaydetti.
Pendikspor'da Furkan Doğan, 49. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Sarıyer puanını 10'a yükseltti.
Pendikspor ise haftayı 5 puanda kapattı.