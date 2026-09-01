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Giriş Tarihi: 1.09.2026 23:16

Sivasspor'da Aliou Badji ile yollar ayrıldı!

Sivasspor, tecrübeli futbolcu Aliou Badji ile yollarını ayırdığını açıkladı.

AA
Sivasspor’da Aliou Badji ile yollar ayrıldı!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, golcü oyuncu Aliou Badji ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Aliou Badji ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kırmızı-beyazlı ekibin geçen sezon kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Senegalli forvet, 20'si lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 22 maçta forma giydi.

Aliou Badji, Sivasspor formasıyla 2'si ligde, 2'si de Türkiye Kupası'nda 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SİVASSPOR

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Sivasspor'da Aliou Badji ile yollar ayrıldı!
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