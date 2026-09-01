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Giriş Tarihi: 1.09.2026 12:33 Son Güncelleme: 1.09.2026 12:51

SON DAKİKA | Galatasaray, Deniz Gül transferini açıkladı!

Galatasaray, milli yıldız oyuncu Deniz Gül'ün transferini KAP'A bildirdi.

SON DAKİKA | Galatasaray, Deniz Gül transferini açıkladı!
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Galatasaray, 22 yaşındaki santrfor Deniz Gül'ün transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İşte sarı-kırmızılılardan yapılan resmi açıklama:

"Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DENİZ GÜL'ÜN KARİYERİ

Kariyerine Hammarby'de başlayan milli oyuncu, 2024 yılında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Porto'ya transfer oldu. Portekiz ekibinin formasıyla 71 maça çıkan genç forvet, 9 kez fileleri havalandırırken geçtiğimiz sezon Portekiz Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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Öte yandan milli formayı 7 kez terleten genç santrfor, ay-yıldızlı formayla ilk maçına 2025 yılında UEFA Uluslar Ligi play-off'unda Macaristan karşısında çıktı. Deniz Gül, milli takımdaki ilk ve tek golünü ise FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya'ya karşı kaydetti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#DENİZ GÜL #GALATASARAY

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SON DAKİKA | Galatasaray, Deniz Gül transferini açıkladı!
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