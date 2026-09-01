SON DAKİKA | Galatasaray, Deniz Gül transferini açıkladı!

Galatasaray, 22 yaşındaki santrfor Deniz Gül'ün transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
İşte sarı-kırmızılılardan yapılan resmi açıklama:
"Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Öte yandan milli formayı 7 kez terleten genç santrfor, ay-yıldızlı formayla ilk maçına 2025 yılında UEFA Uluslar Ligi play-off'unda Macaristan karşısında çıktı. Deniz Gül, milli takımdaki ilk ve tek golünü ise FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya'ya karşı kaydetti.