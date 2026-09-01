SON DAKİKA | Galatasaray, Deniz Gül transferini açıkladı!

DENİZ GÜL'ÜN KARİYERİ

Kariyerine Hammarby'de başlayan milli oyuncu, 2024 yılında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Porto'ya transfer oldu. Portekiz ekibinin formasıyla 71 maça çıkan genç forvet, 9 kez fileleri havalandırırken geçtiğimiz sezon Portekiz Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.